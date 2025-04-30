Gölbaşı’nda Süpürge Aracında Yangın ve Patlama Paniği

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, TEDAŞ Spor Tesisleri’nde park halinde bulunan bir süpürge aracında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangın sonucu süpürge aracı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA