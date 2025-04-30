Konya’da Aynı Bölgede İki Ayrı Kaza: 7 Yaralı

Beyşehir-Konya kara yolunda Sağlık Mahallesi yol ayrımı yakınlarında peş peşe yaşanan iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da Aynı Bölgede İki Ayrı Kaza: 7 Yaralı

Konya’nın Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde, Sağlık Mahallesi yol ayrımı yakınlarında öğle saatlerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı bölgede peş peşe yaşanan kazalar sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazalarda, sürücüler dahil toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Her iki kaza ile ilgili detaylı tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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