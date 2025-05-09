Gebze’de Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 7 Mayıs’ta bir düğün konvoyunda 34 TC 2068 plakalı otomobilin drift yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucu araç ve sürücüsü tespit edildi. Ekipler, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 46 bin 392 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine ve araca 60 gün süreyle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA