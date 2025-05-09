Haksız Fiyat Artışlarına 338 Bin TL’lik Ceza

2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Eskişehir merkez ve ilçelerinde yapılan denetimler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürütüldü. Denetimlerde marketlerdeki fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluklar ve ani fiyat artışları detaylı biçimde incelendi.

13 FİRMADA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde yer alan 65 görevli, 48 firmaya ait toplam 1690 ürünü değerlendirdi. Haksız fiyat artışı kapsamında 13 işletmede 65 ürün incelendi ve çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Bu kapsamda toplamda 338 bin 762 TL tutarında ceza uygulandı. Uygunsuz bulunan ürünler ve firmalar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirildi.

Vatandaşların bu tür şikayetleri, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, e-Devlet sistemi üzerindeki Haksız Fiyat Artışı Bildirim Sistemi ya da Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla iletebilecekleri hatırlatıldı.

Kaynak: İHA