Gaziantep’te Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

