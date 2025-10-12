Kayseri'de Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, kontrol için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı.

Kayseri'de Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı
Olay, Danişmentgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Y.T., daha önce tadilat yaptığı iki katlı evin çatısını gözden geçirmek üzere tekrar çatıya çıktı. Bu sırada başlayan sağanak yağış nedeniyle dengesini kaybeden Y.T., aşağıdaki beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

