Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 358 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda 358 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 358 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Mart ayında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 321 olaya müdahale edilerek 358 şüpheli yakalandı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 2 ton 630 kilogram gümrük kaçağı tütün, 50 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara, 18 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 44 bin kilogram taklit/sahte ürün, 415 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 114 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme, 24 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 168 adet tarihi eser sikke, 611 gram esrar, 335 adet uyuşturucu hap, 215 gram skunk, 175 gr metamfetamin, 10 gram kokain, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 440 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 335 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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