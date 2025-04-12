Aydın Karacasu'da Zabıtadan Sıkı Denetim

Karacasu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren lokanta, pastane, kafe gibi işletmelerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen zabıta ekipleri riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde gerçekleştirdikleri denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yapılan hijyen kontrollerinin yanı sıra mevzuata uygun davranmayan işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Karacasu Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz lokanta, pastane, kıraathane ve kafe gibi iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürmektedir. Yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklere anında müdahale edilerek, ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılmakta ve yasal yaptırımlar uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA