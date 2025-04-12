Niğde'de Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçileri zirai dona karşı uyardı.

Niğde'de Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

Etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çiftçilerin zarar görmesinin önüne geçmek için Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Niğde genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı havayla birlikte zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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