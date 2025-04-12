Kayseri'de Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: 2 Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kayseri Melikgazi ilçesinde Gesi Caddesi üzerinde yoldaki buzlanmadan dolayı 11 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yolda tuzlama çalışması yapılırken, kazaya karışan araçlarda çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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