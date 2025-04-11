Kırıkkale'de Cezaevi Firarisi Dahil 8 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polisin farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Kırıkkale'de Cezaevi Firarisi Dahil 8 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 04-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, farklı suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı.

Operasyonlarda dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan M.A.A., zimmet suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan D.S., vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay cezası bulunan V.A., uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay cezası bulunan O.S., silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay cezası bulunan H.G., kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 yıl cezası bulunan O.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 4 ay 15 gün cezası bulunan O.K. ve basit yaralama suçundan 3 ay hapis cezası bulunan S.H. yakalandı.

Yakalanan 8 şüpheli, haklarında yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 7 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilerce serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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