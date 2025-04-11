Zabıta Ekiplerinden Fırınlara Teftiş
Aydın'ın Didim ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, fırınlara giderek hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol etti.
Didim Belediyesi vatandaşların sağlığını korumak ve güvenle alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde bulunan fırınlarda kontroller gerçekleştirildi.
Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fırınlarda satışa sunulan ürünlerin hijyen standartlarına uyumuyla birlikte gramaj ve üretim koşullarının uygunluğu kontrol edildi.
Kaynak: İHA