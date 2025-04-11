Zabıta Ekiplerinden Fırınlara Teftiş

Aydın'ın Didim ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, fırınlara giderek hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol etti.

Zabıta Ekiplerinden Fırınlara Teftiş

Didim Belediyesi vatandaşların sağlığını korumak ve güvenle alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde bulunan fırınlarda kontroller gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fırınlarda satışa sunulan ürünlerin hijyen standartlarına uyumuyla birlikte gramaj ve üretim koşullarının uygunluğu kontrol edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Zabıta Aydın
Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı
Sakarya'da 63 Uyuşturucu Operasyonu! 68 Gözaltı Sakarya'da 63 Uyuşturucu Operasyonu! 68 Gözaltı
Antalya'da 279 Firari Şahıs Yakalandı Antalya'da 279 Firari Şahıs Yakalandı
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor! Artık 39 Değil, 40 İlçe Olacak: 4 İlçenin Mahallesi Birleşip İlçe Yapılacak İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor
Borsada İşlem Gören Dev Şirket İflas Etti: Borç Yükü Altından Kalkamadı Borsada İşlem Gören Dev Şirket İflas Etti: Borç Yükü Altından Kalkamadı
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı
Ünlü Markanın Airfryer'ları Apar Topar Toplatılıyor! Her Evde Kullanılıyordu Ünlü Markanın Airfryer'ları Apar Topar Toplatılıyor! Her Evde Kullanılıyordu