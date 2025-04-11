Antalya'da 279 Firari Şahıs Yakalandı

Antalya'da son 72 saatte düzenlenen operasyonlarda 279 firari kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya'da 279 Firari Şahıs Yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) farklı suçlardan aranan kişilerle ilgili çalışma yapıldı.

10 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılan 7 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 24 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası alan 45 şüpheli de dâhil toplam 279 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İHA

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