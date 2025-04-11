Kilis’te 4 Firari Yakalandı
Kilis'te farklı suçlardan aranan 4 firari, jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Özel Maksatlı Timlerce, firari şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda silahla yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, kaçakçılık ve bilişim yoluyla dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir kişi ise adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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