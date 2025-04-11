Sakarya'da 63 Uyuşturucu Operasyonu! 68 Gözaltı

Sakarya'da jandarma, 10 günde düzenlenen 63 uyuşturucu operasyonunda 68 kişiyi yakaladı. Bu şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Sakarya'da 63 Uyuşturucu Operasyonu! 68 Gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu satışı ve imalatının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-10 Nisan tarihlerinde uyuşturucu suçlarının önlemesine yönelik 63 operasyon düzenlendi.

68 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda; bin 515 gram bonzai, 57 gram kubar esrar, 57 gram metamfetamin, 17 gram amfetamin, 403 adet sentetik hap, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin TL ile 5 Amerikan Doları ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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