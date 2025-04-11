Şırnak’ta Beton Mikseri Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Şırnak’ta meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan beton mikseri şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şırnak’ta Beton Mikseri Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Olay, Kasrik beldesi ile Akçay köyü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyar T. idaresindeki 30 AB 357 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA

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