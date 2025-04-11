Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu! 2 Tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler düzenlediği operasyonda 13 adet uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan H.D. ve M.K. isimli şahıslar 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA