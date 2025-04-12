Çorlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorlu'da servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Çorlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim Arka 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Ö.A.’nın kullandığı motosiklet ile O.K. idaresindeki servis minibüsü yol ayrımında çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü Ö.A. ve arkasında bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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