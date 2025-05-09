Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonları: 5.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin nisan ayında düzenlediği operasyonlarda 5.4 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonları: 5.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında nisan ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde, kaçakçılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheliye ait ikamet ve araçlarda aramalar yapıldı.

Operasyonlarda, piyasa değeri 5 milyon 450 bin TL olan 19 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, bin 432 adet elektronik sigara, bin 800 adet elektronik sigara likiti ve 130 kilogram tütün ele geçirildi. Yakalanan 23 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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