Gaziantep'te Kaçak Kazıya Suçüstü! Define Aramaya Çıkmışlar

Gaziantep'te define avına çıkan ve kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Gaziantep'te Kaçak Kazıya Suçüstü! Define Aramaya Çıkmışlar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen İ.A., M.Y. ve Y.S. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konulurken şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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