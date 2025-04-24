Tır, Kör Noktadaki Otomobili Fark Etmedi

Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza, trafikte "kör nokta" riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Söke OSB girişinde yaşanan kazada, sağ tarafından ilerleyen otomobili fark edemeyen tır sürücüsü, otomobile çarparak aracı kaldırıma kadar sürükledi.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken, yaşananlar hem sürücülere hem de yayalara "kör nokta" konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA