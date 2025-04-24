Tır, Kör Noktadaki Otomobili Fark Etmedi

Aydın Söke'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi hemzemin geçidi çıkışında tır sürücüsünün kör noktada kalan otomobili fark etmemesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Son Güncelleme:
Tır, Kör Noktadaki Otomobili Fark Etmedi

Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza, trafikte "kör nokta" riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Söke OSB girişinde yaşanan kazada, sağ tarafından ilerleyen otomobili fark edemeyen tır sürücüsü, otomobile çarparak aracı kaldırıma kadar sürükledi.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken, yaşananlar hem sürücülere hem de yayalara "kör nokta" konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kırmızı Işığı İhlal Eden Cip Motosiklete ÇarptıKırmızı Işığı İhlal Eden Cip Motosiklete ÇarptıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Trafik kazası
Son Güncelleme:
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
İzmir'de 3 Bin 142 Şişe Kaçak İçki Bulundu İzmir'de 3 Bin 142 Şişe Kaçak İçki Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Meltem Bozbeyoğlu O Anları İlk Kez Açıkladı Depreme Canlı Yayında Yakalanmıştı... İlk Kez Açıkladı
İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı? İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı?