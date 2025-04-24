İzmir'de 3 Bin 142 Şişe Kaçak İçki Bulundu

İzmir'de jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirdi.

İzmir'de 3 Bin 142 Şişe Kaçak İçki Bulundu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi halk sağlığının korunması, kaçak/sahte alkollü içki kullanımından kaynaklanan ölümlerin engellenmesi ve vergi kaybının önüne geçilmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde Selçuk'ta operasyon gerçekleştirildi.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda; 3 bin 142 şişe 70 cl'lik sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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