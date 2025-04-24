Bandırma'da Kaçakçılık Operasyonu! Kalaşnikof Ele Geçirildi

Bandırma'da düzenlenen operasyonda kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 şahıs da tutuklandı.

Bandırma'da Kaçakçılık Operasyonu! Kalaşnikof Ele Geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından Bandırma'da bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada bir adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 4 adet 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörleri, 1 pompalı tüfek, 98 adet 7,62 milimetre piyade tüfeği fişeği, 49 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 44 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 10 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği fişeği, 44 adet av tüfeği kartuşu ve 1 pala ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan M.S., ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, ateşli silahlar, bu silahlara ait mühimmat ve parçaları ile özel amaçlı bıçak ve benzeri aletlerin izinsiz bulundurulması ve taşınmasına yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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