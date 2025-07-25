Gaziantep’te Aranan Şahıs Yakalandı: 11 Yıl 8 Ay Hapis Kararı
Gaziantep’te jandarmanın operasyonuyla 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., İslahiye’de yakalanıp tutuklandı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması için kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, “kasten öldürme” suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. adlı şüpheli, İslahiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalanan Y.Ö., adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA