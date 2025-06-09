Filistin'e Özgürlük Platformu'ndan 'Madleen' Eylemi
Filistin'e Özgürlük Platformu, Gazze’ye yardım yardım götürmek için İtalya’dan yola çıkan Madleen gemisine İsrail tarafından yapılan baskını, Ankara’da Sakarya Caddesi'nde protesto etti.
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Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi alıkoymasını Ankara’da Sakarya Caddesi'nde protesto etti.
"Kes kes, ticareti kes", "Gemileri durdur, ticareti yasakla", "Nehirden denize, özgür Filistin", "İntifada kazanacak", "Filistine özgürlük", "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "Ticareti durdur, gemileri durdur", "Filistin halkı yalnız değildir", "Katil İsrail iş birlikçi AKP", "Filistin işgale mezar olacak" sloganları atan platform üyeleri, burada basın açıklaması yaptı.
Kaynak: ANKA
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