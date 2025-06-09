Filistin'e Özgürlük Platformu'ndan 'Madleen' Eylemi

Filistin'e Özgürlük Platformu, Gazze’ye yardım yardım götürmek için İtalya’dan yola çıkan Madleen gemisine İsrail tarafından yapılan baskını, Ankara’da Sakarya Caddesi'nde protesto etti.

Son Güncelleme:
Filistin'e Özgürlük Platformu'ndan 'Madleen' Eylemi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi alıkoymasını Ankara’da Sakarya Caddesi'nde protesto etti.

"Kes kes, ticareti kes", "Gemileri durdur, ticareti yasakla", "Nehirden denize, özgür Filistin", "İntifada kazanacak", "Filistine özgürlük", "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "Ticareti durdur, gemileri durdur", "Filistin halkı yalnız değildir", "Katil İsrail iş birlikçi AKP", "Filistin işgale mezar olacak" sloganları atan platform üyeleri, burada basın açıklaması yaptı.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
Artvin'de Kafa Kafaya Facia: Yaralılar Var Artvin'de Kafa Kafaya Facia: Yaralılar Var
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
AŞTİ'de Bayram Dönüşü Yoğunluğu AŞTİ'de Bayram Dönüşü Yoğunluğu
ÇOK OKUNANLAR
Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı