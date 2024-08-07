Fethiye'de Korkunç Kaza! Otomobil ile Minibüs Çarpıştı! 7 Kişi Yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesine otomobille minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüsün devrildiği feci kazada iki sürücü ve araçlardaki 5 kişi yaralandı.

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Fethiye'de Korkunç Kaza! Otomobil ile Minibüs Çarpıştı! 7 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yaşar Alp T. idaresindeki otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda, Tuğba C. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada iki sürücü ve araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Fethiye'de Korkunç Kaza! Otomobil ile Minibüs Çarpıştı! 7 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre alternatif yollardan sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: İHA

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