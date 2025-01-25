Festival Yolunda Feci Kaza! Tur Minibüsü Şarampole Devrildi: 23 Yaralı
Aydın'da, İzmir'deki festivale giden tur minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinden İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki tur minibüsü, Germencik ilçesinde Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs bulunan 23 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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