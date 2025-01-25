Piyasaya Sahte Para Süren 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, toplam 38 bin 600 TL sahte para ele geçirilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Piyasaya Sahte Para Süren 2 Şüpheli Tutuklandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para kullanımıyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında Y.E. ve E.İ. isimli şüphelileri takibe aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 193 adet 200 liralık sahte banknot ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ayrıca, Y.E.'nin yapılan sorgulamasında, Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E. ve E.İ., mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, sahte para ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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