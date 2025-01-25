Diyarbakır'da Elektrik Trafoları Patladı, O Anlar Kamerada
Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde, gece saatlerinde elektrik direği üzerindeki trafoda çıkan yangın paniğe yol açtı.
Silvan ilçesi kırsal Çardak Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple alev alan trafoda, kısa süre sonra arka arkaya patlamalar meydana geldi. Patlamalar çevrede korkuya neden olurken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, patlamaların geceyi aydınlattığı ve mahalle sakinlerinin endişeli olduğu görüldü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması başlattı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken, mahallede enerji akışının kısa sürede yeniden sağlanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: DHA