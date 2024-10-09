Elazığ’da İki Araç Çarpıştı! 7 Yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralanarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ’da İki Araç Çarpıştı! 7 Yaralı

Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınar köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. idaresindeki 34 KK 9539 plakalı Citroen marka otomobil, D.E. idaresindeki 23 AFA 464 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

Elazığ’da İki Araç Çarpıştı! 7 Yaralı - Resim : 1

7 YARALI

Kazada her iki araçta bulunan O.A., A.B., M.B., D.E, L.A., İ.E. ve N.E. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

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