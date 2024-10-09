Motosiklet Kaldırıma Çarpıp Kaza Yaptı

Konya’da kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Motosiklet Kaldırıma Çarpıp Kaza Yaptı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Alaylar Bir Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile motosikletin arka kısmında oturan sürücünün eşi A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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