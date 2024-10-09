Önce Kaza Yaptı, Sonra Alev Aldı! TIR Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara Çevre Yolu İncek mevkiinde seyir halindeki TIR kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası TIR'da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kaza sonrası alev alan TIR'ın görüntüsü yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA