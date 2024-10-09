Oksijen Kaynağından Çıkan Yangın Az Kalsın Dükkana Sıçrıyordu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaporta dükkanındaki bir otomobilde yapılan oksijen kaynağı yangına neden oldu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangını, dükkana sıçramadan söndürdü.

Oksijen Kaynağından Çıkan Yangın Az Kalsın Dükkana Sıçrıyordu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1745/1 Sokakta bulunan oto kaporta dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 FL 474 plakalı Fiat marka otomobilde yapılan oksijen kaynağı yangına sebep oldu. Kıvılcımlar sebebiyle çıkan yangın, kısa sürede otomobilin tamamına sirayet etti. Vatandaşalar yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin dükkana sıçramadan söndürdü.
Araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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