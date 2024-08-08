Evinin Bahçesinde Yorgun Mermi İsabet Etti! Kadın Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evinin bahçesinde oturan 28 yaşındaki kadının boynuna yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Evinin Bahçesinde Yorgun Mermi İsabet Etti! Kadın Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Çiçek Mahallesi'nde evinin bahçesinde oturan K.B. (28) isimli kadının boynuna yorgun mermi isabet etti. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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