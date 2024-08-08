Kargoyla Gelen Uyuşturucu: Teslim Almaya Giden Şahıs Tahliye Edildi

Samsun'da kargo ile uyuşturucu gönderildi. Uyuşturucu paketini teslim almaya giden şahıs, yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

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Kargoyla Gelen Uyuşturucu: Teslim Almaya Giden Şahıs Tahliye Edildi

Samsun'da kargo firması ile gönderilen uyuşturucu paketini teslim almaya giden B.B., polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

B.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında B.B., 5 yıl hapis bin lve 10ira da adli para cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi.

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Kaynak: İHA

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