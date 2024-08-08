Yolcu Otobüsü ile Uyuşturucu Getirdiler: 3 Kişiye Ceza Yağdı

Samsun'da yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren 3 kişiye ceza yağdı. Şahıslar yargılandıkları mahkemece 6 yıl 3 ay ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Yolcu Otobüsü ile Uyuşturucu Getirdiler: 3 Kişiye Ceza Yağdı

Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirirken Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan Y.Ö., Y.A. ve M.S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişi hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Y.Ö. ve Y.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'şer bin lira adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aynı suçtan yargılanan N.S.A. ise 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi.

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Kaynak: İHA

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Kargoyla Gelen Uyuşturucu: Teslim Almaya Giden Şahıs Tahliye Edildi Kargoyla Gelen Uyuşturucu
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