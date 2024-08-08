Sigara Vermediği İçin Bıçaklandı: Saldırgan Kaçarken 3 Kişiyi Daha Bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürürken kendisinden sigara isteyen şahsın talebini geri çevirmesi nedeniyle bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan şahıs tedavi altına alındı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı.

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Sigara Vermediği İçin Bıçaklandı: Saldırgan Kaçarken 3 Kişiyi Daha Bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir kişiden sigara istedi. Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sigara Vermediği İçin Bıçaklandı: Saldırgan Kaçarken 3 Kişiyi Daha Bıçakladı - Resim : 1

Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Sigara Vermediği İçin Bıçaklandı: Saldırgan Kaçarken 3 Kişiyi Daha Bıçakladı - Resim : 2

Olayı gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Kocaeli Sigara
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