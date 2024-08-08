İki Araç Çarpıştı! Pikap Savrularak Cami Duvarını Yıktı: 3 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobille caddeden gelen pikap çarpıştı. Çarpışma sonucu pikap, savrularak caminin duvarını yıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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İki Araç Çarpıştı! Pikap Savrularak Cami Duvarını Yıktı: 3 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Talat Göktepe Caddesi ile Asena Sokağın kesiştiği kavşakta meydana gelen olayda, sokakta seyir halinde olan otomobil ile caddeden gelen pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap, Erdemli Ulucami'nin avlu duvarını yıktı.

İki Araç Çarpıştı! Pikap Savrularak Cami Duvarını Yıktı: 3 Yaralı - Resim : 1

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pikapta sıkışan bir yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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