Aç Kalan Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi

Turizmin önemli merkezlerinden Marmaris'te akşam saatlerinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü şehir merkezine kadar indi.

Ara sokaklarda bahçelere giren domuzlar yiyecek aradı. İlçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında da dolaşan yaban domuzları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sayıları oldukça fazla olan yaban domuzu sürüsü bir süre sokak aralarında yiyecek aradıktan sonra ağaçlıkla alana yönelip kayboldu. Bu sırada panik dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri dışarı çıkamadı.

Kaynak: DHA