Saros Körfezi’nde Caretta Caretta Seferberliği! Yuvaları Koruma Altına Alındı

Edirne'nin Enez ilçesinde sahile yumurta bırakan caretta carettaların yuvası korumaya alındı. Ekipler yuva alanının çevresine çelik kafes yerleştirip, uyarıcı tabelalar astı.

Saros Körfezi’nde Caretta Caretta Seferberliği! Yuvaları Koruma Altına Alındı

Edirne'nin Saros Körfezi’ne kıyısı olan Enez ilçesi sahilinde, bir caretta carettanın yuva yapıp yumurta bıraktığını görenler, durumu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne bildirdi.

Saros Körfezi’nde Caretta Caretta Seferberliği! Yuvaları Koruma Altına Alındı - Resim : 1

İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yuva alanının çevresine çelik kafes yerleştirip, uyarıcı tabelalar astı.

Jandarma ekiplerinin de yuva alanının güvenliğini sağlamak amacıyla kontroller gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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