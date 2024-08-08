Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde, S.E. idaresindeki 11 DK 707 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki M.M.N. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA