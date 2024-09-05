Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara satışı yapan şahıs tutuklanırken, çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesinde şüpheli 1 şahsın kaçak yollardan temin ederek getirdiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları sattığı öğrenildi.

Bunun üzerine konuyla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.

Çalışma çerçevesinde 4 Eylül 2024 tarihinde şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet dolum makinesi, 2 adet kompresör makinesi, 43 kilogram kıyılmış tütün, 11 bin 840 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 10 bin 292 adet dal bandrolsüz ve hologramsız makaron, 65 adet boş sigara paketi ve 376 kutu (75 bin 200 dal) faturasız makaron ele geçirildi.

Gerçekleşen çalışmaların sonucunda, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İHA