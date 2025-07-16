Eskişehir Uludere’de Tarım Arazisi Yangını Ormana Sıçradı

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Eskişehir’in Uludere Mahallesi Değirmendere mevkiinde, 16 Temmuz 2025 saat 14.20’de bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden köylüler, iş makineleri, kepçeler ve küreklerle yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 2 itfaiye aracı, 4 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi.

Yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçrasa da, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangında, ormanlık alanda ciddi bir kayıp yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Uludere Mahalle Muhtarı Mesut Kırcı, yangın sonrası vatandaşlara uyarılarda bulundu: “Yangını ilk müdahalede söndürdük, itfaiye ekiplerimizle birlikte çalıştık. Ancak bir anlık ateş yakmanız, çiftçinin 2 yıllık emeğine mal oluyor. Lütfen ormanlık alanlarda piknik yapmayalım, ateş yakmayalım.”Yetkililer, yangının kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Bölge sakinleri, benzer olayların önüne geçmek için daha fazla bilinçlendirme çalışması yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA