Mudanya’da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Antik Dönem’e ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ve 3 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mudanya’da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Mudanya Bademli Jandarma Karakolu ekipleri, ilçeye tarihi eser getirileceği yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Bademli Mahallesi girişinde durdurdukları motosiklette bulunan T.Ö. (47) ve S.B. (46) isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, tarihi değere sahip olduğu tahmin edilen çok sayıda sikke ve obje bulundu.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen eserlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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