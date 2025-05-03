Erzurum’da Nisan Ayında Dev Operasyon: 141 Bin Kişiye Yakın Mercek

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarla suçla mücadelede önemli sonuçlar elde etti. Toplam 141 bin 576 şahsa GBT sorgulaması yapılırken, 26 bin 810 araç kontrol edildi. Umuma açık bin 395 iş yeri, bin 492 park ve bahçe ile 2 bin 863 metruk bina denetlendi.

Denetimlerde 353 araca cezai işlem uygulanırken, 378 bakaya ve 161 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 105 narkotik operasyonunda 31.423,23 gram narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca, 4’ü kurusıkı 11 tabanca, 3 av tüfeği, 313 fişek ve 103 maksat dışı bıçak bulundu.

Kaynak: İHA