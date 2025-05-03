Erzurum’da Nisan Ayında Dev Operasyon: 141 Bin Kişiye Yakın Mercek

Erzurum polisi, Nisan 2025’te 141 bin 576 şahıs ve 26 bin 810 aracı sorguladı. 105 narkotik operasyonda 314 kilogram narkotik madde ele geçirilirken, 378 bakaya ve 161 aranan şahıs yakalandı.

Erzurum’da Nisan Ayında Dev Operasyon: 141 Bin Kişiye Yakın Mercek

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarla suçla mücadelede önemli sonuçlar elde etti. Toplam 141 bin 576 şahsa GBT sorgulaması yapılırken, 26 bin 810 araç kontrol edildi. Umuma açık bin 395 iş yeri, bin 492 park ve bahçe ile 2 bin 863 metruk bina denetlendi.

Denetimlerde 353 araca cezai işlem uygulanırken, 378 bakaya ve 161 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 105 narkotik operasyonunda 31.423,23 gram narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca, 4’ü kurusıkı 11 tabanca, 3 av tüfeği, 313 fişek ve 103 maksat dışı bıçak bulundu.

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 GözaltıSinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 GözaltıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzurum Uyuşturucu
Afyonkarahisar’da Havaya Ateş Açan Gençler Polisten Kaçamadı Afyonkarahisar’da Havaya Ateş Açan Gençler Polisten Kaçamadı
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
İzmir’de Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı İzmir’de Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler