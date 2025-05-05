Erzurum ve Ardahan’a Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi. Uzmanlar, Erzurum ve Ardahan’da beklenen kuvvetli yağışların (21-50 kg/m²) ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA