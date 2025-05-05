Bartın Semalarında Uçan Uçağın Eğri Rotası Tartışma Yarattı

Bartın’da 4 uçağın yan yana uçtuğu görüntülerde, bir uçağın “S” çizerek eğri rotada seyretmesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntü, arıza ve pilot hatası iddialarını gündeme getirdi.

Bartın Semalarında Uçan Uçağın Eğri Rotası Tartışma Yarattı

Bartın’ın Sıtmayanı Caddesi’nde 26 Mart 2025 tarihinde çekilen ilginç bir görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bartın semalarında yan yana seyreden 4 uçaktan 3’ü düz bir rotada ilerlerken, bir uçağın “S” şeklinde eğri bir rotada uçması dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla, uçağın yolcu uçağı olduğu iddiası tartışmaları alevlendirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, uçakta teknik bir arıza olabileceğini öne sürerken, kimileri bu uçuşun tehlikeli ve yasak olduğunu savundu. Diğer yorumlarda ise pilotun acemi olabileceği ya da psikolojik nedenlerle uçağı bu şekilde kullandığı ihtimalleri dillendirildi. Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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