Eskişehir’de Otobüs Duraklarına Park Eden Sürücüler Tepki Çekiyor

Eskişehir’in Hatboyu Caddesi’nde otobüs duraklama noktalarına park eden araçlar, vatandaşların tepkisine neden oluyor. “Otobüs duraklarına duraklamak ve park etmek yasaktır” yazılı tabelaların bulunduğu alanlara park edilen araçlar, ilginç ve rahatsız edici görüntüler oluşturdu.

Çevrede park için uygun başka alanlar olmasına rağmen trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerin bu davranışı, görenleri şaşırttı ve eleştirilere yol açtı. Yetkililer, durakların amacı dışında kullanılmasının toplu taşıma hizmetlerini aksattığını belirterek, sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

Kaynak: İHA