En Doyumsuz Yarışma! 10 Dakikada 2,5 Kilo Kiraz Yedi

Manisa'da düzenlenen kiraz yeme yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. 26 kişinin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birinciliği 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı kazandı.

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En Doyumsuz Yarışma! 10 Dakikada 2,5 Kilo Kiraz Yedi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde gerçekleştirilen kiraz festivalinde kiraz yeme yarışması yapıldı.

Aralarında 2 kadının da olduğu 26 yarışmacı, 10 dakikada en fazla kirazı yemek için yarıştı. Dursun Gökçen, 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinciliği elde etti. Adem Gökçen 2 kilo 554 gramla ikinci, Tugay Okay 2 kilo 330 gramla üçüncü oldu. Birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın ödülü verildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, programda yaptığı konuşmada, Uluderbent'in kirazıyla meşhur olduğunu ifade ederek, "Sadece kiraz değil, meyve, sebzenin her türlüsü yetişiyor. Kirazımızı ön plana çıkarmak için her sene kiraz festivalini yapıyoruz." dedi.

Dursun Gökçen de birinci olmanın gururunu yaşadığını belirterek, yarışma süresinin gelecek yıllarda 5 dakikaya düşürülmesini talep etti.

Kaynak: AA

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