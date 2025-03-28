Elazığ'da Minibüs Durağına Saldırı! 1 Ölü, 1 Yaralı, 1 Tutuklama

Elazığ'da bir minibüs durağına silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı saldırıda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da Minibüs Durağına Saldırı! 1 Ölü, 1 Yaralı, 1 Tutuklama

Elazığ Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi’nde araçla gelen kişiler minibüs durağında çalışan Hayrettin Yılmaz’a silahla ateş etti. Olayda Yılmaz ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralı Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

TUTUKLANDI

Kaçan şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla kasten öldürme olayının şüphelisini ve olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi olmak üzere toplamda 6 kişiyi olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden olayı gerçekleştiren sanık tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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